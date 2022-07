Aereo cade in Grecia: il cargo ucraino era carico di armi, giallo sulle sostanze chimiche a bordo

Un aereo Antonov ucraino è caduto nel nord della Grecia, nelle vicinanze di Paleochori Kavalas. Il velivolo era in fiamme e si è schiantato scatenando un'esplosione. Nei video della tragedia si vede un palla di fuoco nel buio del cielo schiantarsi al suolo. Tutte morte le otto persone a bordo: erano ucraini e il volo era proveniente dalla ditta privata "Valir", comprendeva mine da esercitazione e mine illuminanti destinate al Bangladesh.

Aereo caduto, l'allarme sostanze chimiche

Le autorità greche dell'area dove si è schiantato un aereo ucraino che trasportava armi dalla Serbia, ufficialmente destinate al Bangladesh, hanno invitato la popolazione in un raggio di due chilometri a rimanere in casa con le finestre chiuse per la possibile presenza a bordo di sostanze chimiche pericolose. Lo riferisce il Guardian. I soccorritori, che non si sono potuti avvicinare ai resti dell'aereo perché hanno avvertito bruciori a occhi e bocca, hanno inviato un drone per controllare la zona. Le autorità greche sono in attesa dell'arrivo della speciale compagnia interdisciplinare di difesa nucleare, biologica e chimica per analisi su una sostanza bianca che è sparsa intorno ai rottami dell'aereo Antonov precipitato nella notte - che aveva bordo otto persone e trasportava materiale militare - per stabilirne l'eventuale pericolosità. Lo scrive il sito greco Ta Nea. I soccorritori non si sono avvicinati oltre i 50 metri dall'aereo perchè la sostanza bianca sparsa sul terreno provoca bruciore agli occhi e alle labbra di chi vi si avvicina. Il sindaco di Pangai, Filippos Anastasiadis, ha vietato la circolazione di tutti i mezzi agricoli e pedoni nelle aree rurali delle comunità locali di Antifilippi e Paleochori. Il governatore regionale della Macedonia orientale e della Tracia, Christos Metios, ha affermato di essere in attesa di valutazioni di esperti sul fatto che il materiale bellico trasportato dall'aereo da trasporto sia pericoloso per la sicurezza pubblica.

BREAKING 🇬🇷 : Video footage shows the moment, Ukrainian Antonov plane crashed in Paleochori Kavalas, northern Greece



♦️The pilot had requested for an emergency landing after 3 engines failed.

♦️It was reported that there was no houses in crash spot.#Greece pic.twitter.com/nZ4MRLTir9 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 16, 2022

Il bilancio: otto morti

Il velivolo, un Antonov An-12, aveva a bordo otto persone che hanno perso la vita nello schianto. Secondo i media locali, l'Antonov trasportava 12 tonnellate di materiale tossico che ha sprigionato fumi velenosi, per questo ai residenti della zona è stato detto di tenere le finestre chiuse e di non accendere l'aria condizionata. Secondo alcune segnalazioni, a bordo dell'aereo, decollato da Nis in Serbia e diretto ad Amman in Giordania, ci sarebbero state munizioni, tanto che secondo alcuni testimoni, dopo lo schianto si sarebbero sentite diverse esplosioni.

Il pilota aveva chiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Kavala per un'avaria a un motore, ma non ci è mai arrivato schiantandosi a circa 40 chilometri dallo scalo. Le immagini dei telefoni cellulari scattate dai residenti hanno mostrato l'aereo in fiamme già prima dello schianto. Un ampio dispiegamento di vigili del fuoco, ambulanze e polizia è inizialmente arrivato sull'area dell'incidente, ma i soccorritori sono andati via poco dopo ordinando a giornalisti e spettatori di andarsene immediatamente. Un vigile del fuoco ha detto all'emittente statale Ert che stavano aspettando le forze speciali e che due colleghi erano stati portati in ospedale con difficoltà respiratorie.

Le vittime erano ucraine

Il ministro Stefanovic ha aggiunto che il carico dell'aereo, proveniente dalla ditta privata "Valir", comprendeva mine da esercitazione e mine illuminanti destinate al Bangladesh, e che il volo in questione aveva tutte le autorizzazioni previste, ed era in regola con tutte le normative internazionali, compreso l'acquirente del materiale militare a bordo - il ministero della difesa del Bangladesh. «Noi esportiamo armamenti solo in linea con le autorizzazioni internazionali, con acquirenti autorizzati, una pratica che continueremo a proseguire anche in futuro», ha detto il ministro della difesa. Stefanovic ha al tempo stesso smentito con forza notizie apparse su vari media serbi e internazionali secondo cui sull'aereo precipitato vi fossero armamenti serbi destinati all' Ucraina. «Si tratta di notizie assolutamente inesatte e in mala fede, e non è la prima volta che avviene una cosa del genere», ha detto il ministro, secondo il quale si tratta di tentativi di danneggiare l'immagine della Serbia. Lo scorso anno, ha precisato, la Serbia ha esportato armamenti per circa 500 milioni di dollari.

La compagnia aerea ucraina Meridian ha confermato oggi l'incidente avvenuto ieri sera nel nord della Grecia che ha coinvolto un suo Antonov An-12, sottolineando che tutti gli otto membri dell'equipaggio deceduti erano cittadini ucraini: lo ha reso noto a DW l'amministratore delegato di Meridian, Denys Bogdanovych, riporta Ukrinform. Bogdanovych non ha fornito informazioni sul carico dell'aereo, aggiungendo che «i dettagli sono in fase di chiarimento». Secondo la Meridian, il disastro è stato causato da un guasto tecnico.