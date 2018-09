© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una guida alpina ha portato a termine un salvataggio spettacolare quando ha tirato su marito e moglie da un aereo che pendeva da un cavo. L'aereo di Bat Hawk, come racconta il Daily Mail , si è schiantato contro un cavo in acciaio ed è rimasto a ondeggiare nel vento, in Sud Africa.Il pilota Peter e sua moglie Mary, che hanno entrambi 60 anni, volavano nella loro prima caccia contro il rinoceronte. Ma il soccorritore Rob Thomas, 51 anni, si è arrampicato da solo sul cavo e ha tirato fuori la coppia ancora in vita. Il cavo del parco a tema, viene usato per lanciare persone a 100 miglia all'ora in una corsa alla ricerca del brivido presso il Sun City Resort vicino a Johannesburg.