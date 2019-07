Perth, aereo con 62 passeggeri sbatte contro il terminal: paura a bordo

di Alix Amer

Un, un piccolo quadrimotre, con 62 passeggeri a bordo ha colpito una parte del terminal dell’aeroporto di. Il velivolo della compagnia australianasi è scontrato con la struttura mentre si preparava a decollare. I passeggeri terrorizzati hanno descritto l’impatto come una “scossa enorme”. Il problema sarebbe dovuto a un guasto ai freni.L’aeroporto di Perth ha confermato che un aereo Cobham ha avuto ha impattato con l'edificio mentre rullava nell’area di aviazione generale alle 22.20 circa di ieri. «I servizi di emergenza sono arrivati immediatamente sul posto, tuttavia non ci sono lesioni ai passeggeri o all’equipaggio - spiegano i servizi di sicurezza - E non c’è stato alcun impatto su altre operazioni o servizi all’aeroporto».La compagnia aerea ha confermato in una dichiarazione che il muso dell’aereo è danneggiato, ma «fortunatamente nessuno delle persone a bordo è rimasta ferita». E hanno aggiunto: «La Cobham sta collaborando con tutte le autorità competenti e collaborerà pienamente all’inchiesta». L’aereo era diretto verso la miniera d’oro di Granny Smith, a sud di Laverton, quando si verificata la collisione.