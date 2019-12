Rinvenuti in mare resti dei passeggeri e rottami dell' aereo scomparso nel canale di Drake fra il. L'aeronautica militare cilena, infatti, ha reso noto di aver avvistato in mare alcuni resti dell'militarescomparso dai radar con a bordo 38 persone, 35 militari e tre civili, decollato dae diretto in