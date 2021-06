Falso allarme bomba su un aereo a Parigi: evacuati i passeggeri a Roissy

Si è conclusa l'allerta all'aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle per la possibile presenza di un ordigno esplosivo a bordo di un aereo di Air France proveniente da Ndjamena, in Ciad. La cellula di crisi è stata sciolta. Lo riferisce la radio Europe 1. L'aereo si è posato all'aeroporto dopo essere stato intercettato da caccia francesi ed immediatamente isolato. I passeggeri sono stati fatti sbarcare, perquisiti e controllati, insieme con i loro bagagli. A bordo, le ricerche non hanno portato ad alcun ritrovamento sospetto e l'allerta è rientrata.

APPROFONDIMENTI MONDO Volo Ryanair dirottato in Bielorussia: «C'è una... BIELORUSSIA Bielorussia, spunta il video del giornalista d'opposizione... MINSK Caccia Mig29 della Bielorussia costringono aereo Ryanair ad... OLANDA Olanda, rientrato l'allarme bomba al parlamento: «Non...

🔴 Un avion d'Air France Ndjamena-Paris a été isolé à Roissy, la présence d'un engin explosif à bord suspectée pic.twitter.com/YY5171Ov7w — BFMTV (@BFMTV) June 3, 2021

Secondo il ministero dell'Interno, «l'aereo è atterrato all'aeroporto di Roissy senza incidenti alle 16:01 ed è stato isolato. I passeggeri sono stati sbarcati. Sono in corso perquisizioni». Secondo fonti aeroportuali, durante il volo un uomo è riuscito a collegarsi alla frequenza della radio e a diffondere un allarme bomba. «Il pilota - hanno aggiunto le fonti - ha avvertito la compagnia e l'aereo è stato scortato da un caccia Rafale fino a Roissy».

L'apparecchio è atterrato e «è parcheggiato in "luogo bomba", un punto speciale dell'aeroporto per questo genere di eventi». A tutti i passeggeri sono stati controllati i documenti di identità. L'unità di tiratori scelti della gendarmeria, accorsa sul posto al momento dell'evacuazione, ha lasciato la pista dell'aeroporto.