Usa, paura in volo: due aerei si sfiorano a mezz'aria, il video choc sui social. Il pilota: «Ecco cos'è successo»

Dramma in volo sfiorato. Il pilota di un aereo monomotore ha dovuto virare improvvisamente per non entrare in collissione con un Boeing 757 che era decollato poco prima dall'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti. Malik Clarke, che riprende spesso i suoi voli postandoli poi sui social, ha filmato la scena per denunciare quello che è successo. Nel video si vede la manovra repentina e il Boeing passare a pochi metri di distanza.

Cosa è successo

Intervistato per parlare dell'accaduto, Malik Clarke ha spiegato di aver compito «un'azione evasiva per evitare l'aereo in arrivo. «Sapevo che non fosse giusto», ha detto il pilota parlando della traiettoria del Boeing. «Quindi ho svoltato immediatemente a destra e sono salito il più ripidamente possibile, perché il Boeing 757 Delta ha una velocità di salita molto più elevata rispetto all'aereo su cui stavo volando - ha spiegato ad Abc News -. Se non avessi fatto quella manovra evasiva, è molto probabile che ci sarebbe stata una collisione a mezz'aria», ha continuato Clarke.

L'accaduto è adesso sotto indigine della FAA, che sta analizzando il video postato sui social dal ragazzo e le informazioni arrivate dai radar. Anche la compagnia Delta ha annunciato un'indagine interna, per capire cosa possa essere successo. I piloti del Boeing hanno detto di aver visto l'altro aereo in arrivo.