Adescavano studenti minorenni per abusare di loro, in manette una prof e la sua migliore amica

di Alessia Strinati

A caccia di minori da sedurre. Unae una sua amica sono state arrestate per averallo scopo di farecon loro. La 24enne Talia Sisco, e la 23enne Tina Pourani, avrebbero fatto sesso con decine di ragazzi tra i 15 ei 16 anni, conosciuti grazie al fatto che la Sisco lavorava come insegnante in una scuola.Le due sono finite in manette dopo le indagini condotte dalla polizia della contea di Santa Clara, negli Usa. Secondo gli agenti sarebbero grandi amiche sin dalla scuola e avrebbero ideato questo giochetto con cui abordare i ragazzini al solo scopo di fare sesso con loro e divertirsi. Una tecnica infallibile, a quanto pare, visto che diversi studenti sono caduti nella loro rete.Come riporta il Daily Mail , pare che i numeri a cui si è arrivati siano solo la punta dell'iceberg e che ci sarebbero molti altri ragazzi vittime delle donne a cui gli agenti chiedono di farsi avanti per testimoniare.