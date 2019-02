Addio droga e alcol, in Indonesia i ragazzini si sballano anche con gli assorbenti

di Alix Amer

La droga per sballarsi costa troppo, e così i ragazzini inda qualche tempo hanno trovato un escamotage che ha dell'incredibile. Raccolgono(anche usati) e li fanno, permettendo alladi raffreddarsi e quindi assorbire il liquido risultante. Una alternativa decisamente più economica ma con effetti devastanti. Nelle ultime settimane il fenomeno è notevolmente aumentato. Secondo i quotidiani locali il "succo" dei tamponi interni o degli assorbenti esterni produce una sensazione allucinogena. Dallahanno spiegato che la presenza dinella miscela è quello che conferisce ai ragazzi gli effetti che descrivono: "è come volare". La polizia ha già arrestato diversi minorenni che facevano uso di questa sostanza. I primi casi sono apparsi già nel 2016, ma ora la situazione è completamente fuori controllo."Non so chi l'abbia iniziato", dice al Jakarta Post,, un avvocato che si occupa di questo tema . "Non esiste una legge contro questa nuova realtà. Ci sono bambini che per sballarsi usano miscele repellenti per zanzare e sciroppo freddo per ubriacarsi. Bisogna fermare tutto questo". Un ragazzino di 14 anni dell'isola di Giava, ha raccontato di fare uso del succo degli assorbenti più volte al giorno insieme ai suoi amici e ha spiegato come creano la miscela. "Il tampone viene rimosso dal suo involucro, poi viene fatto bollire per circa un'ora, dopo di che l'acqua viene raffreddata. Nel frattempo l'assorbente viene schiacciato nel contenitore, dopo di che l'acqua è pronta per effere bevuta. Ma rigorosamente fredda". Il sapore "è amarissimo".La storia dei ragazzini indonesiani riporta alla mente i bambini di strada in Brasile che per sballarsi utilizzano diversi tipi di inalanti, prevalentemente la(tipo quella usata dal calzolaio). Una sostanza che abbonda sul mercato, e che come gli assorbenti ha un prezzo accessibile e non è sotto il controllo dei trafficanti di droga perché il loro valore aggiunto non è remunerativo. Anche l'Italia non è da meno. Ora i più piccoli, così come avviene da anni negli Usa e in alcuni paesi del Nord Europa, mescolano lo sciroppo per la tosse (che contiene) con la Sprite: e così creano il “”. Bevanda che nel giro di qualche minuto produce effetti sedativi e psicoattivi.