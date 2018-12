Dit is beeld van de arrestatie van een 23-jarige Rotterdammer. Hij is in Eindhoven op het perron aangehouden op verdenking van het doodsteken van een vrouw in Rotterdam. pic.twitter.com/MC4TJdyoDe — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 12 dicembre 2018

Accoltellata a morte a 21 anni indove era andata a studiare Psicologia per affrontare il dolore per il suicidio del fratello maggiore. Terribile la fine di Sara Papenheim, studentessa del Minnesota dove era anche assai conosciuta e apprezzata per le sue performance alla batteria: la giovane è stata trovata morta nella camera dello studentato di Rotterdam, la città dove abitava da un paio di anni. La polizia ha già fermato un coetaneo che abitava nello stesso complesso per studenti: la sua cattura, nella stazione ferroviaria di Eindhoven, è stata filmata e diffusa dalla rete Rtl.Sara Papenheim aveva deciso di studiare Psicologia all'università Erasmus dopo che nella sua famiglia era stata pianta la morte del fratello maggiore Josh, 21 anni.Una tragedia che l'aveva spinta a lasciare il Minnesota nonostante il successo che stava riscuotendo come batterista rock al punto che JallyBean Johnson, già nella band di Prince, l'aveva presa sotto la sua ala soprannominandola "Thumper". Lui e altri musicisti hanno adesso allestito una raccolta di fondi, riporta il NL Times, per aiutare la famiglia di Sara nelle spese per il rimpatrio della salma.