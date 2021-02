Due ragazze di 15 anni drogate e stuprate nel parco da 4 uomini conosciuti su Snapchat

In Australia quattro uomini sono stati accusati di aver drogato e abusato sessualmente di due ragazze di 15 anni presso il Calamvale District Park, a sud di Brisbane. Uno degli uomini, che deve ora affrontare 40 capi d'accusa, comprese 16 accuse di stupro, lunedì ha presentato domanda di libertà su cauzione presso la Corte dei magistrati di Brisbane. Secondo la polizia le ragazze sarebbero entrate in contatto con uno degli uomini accusati delle violenze tramite il social network Snapchat.

