Suor Andrè festeggia 116 anni, è la donna più anziana d'Europa: «Felice perché prego»

Il segreto della lunga vita di suor André? La preghiera, la sua felicità quotidiana. La religiosa della comunità di Saint Vincent de Paul ieri ha compiuto 116 anni ed è la donna più anziana d'Europa, e la seconda al mondo dopo la giapponese Tane Tanaka, di 117 anni.

La suora - scrive Vatican News - ha festeggiato il compleanno nella casa di riposo di Sainte-Catherine-Labouré, a Tolone. Suor André, al secolo Lucille Randon, è nata nel 1904, sotto la Terza Repubblica francese, ha attraversato le due guerre mondiali e l'avvento della Quarta e della Quinta Repubblica in Francia. Nel corso della sua lunga vita si sono avvicendati dieci Papi.

Nata ad Alès in una famiglia protestante non praticante, Lucille aveva una gemella, che morì ad appena diciotto mesi. Battezzata a ventisei anni, si fece suora abbastanza tardi, specie per quei tempi , a quaranta anni, ed entrò nelle Figlie della Carità, dove ha condotto una vita al servizio dei poveri, degli orfani e degli anziani.

Dopo 28 anni di apostolato all'ospedale di Vichy per l'assistenza agli anziani e agli orfani, suor André - nome scelto in riferimento al fratello, perplesso per la sua vocazione – è entrata in una prima casa di riposo in Savoia. Solo nel 2009 suor André, già 105enne, si è trasferita a Tolone, nella casa di riposo di Santa Caterina Labouré. Suor André.

«Sono stata in punto di morte tre volte e per tre volte ne sono uscita», ha raccontato la suora. «Non so come. Avevo una gemella che morì quando aveva solo un anno e mezzo per un incidente. Forse Dio ha voluto che io vivessi anche i giorni di mia sorella». La sua felicità quotidiana? «Essere ancora in grado di pregare». Cieca e su una sedia a rotelle, suor André, ascolta Radio Vaticana e per il suo compleanno ha chiesto di pregare per lei. «Che il buon Dio non sia troppo lento a farmi aspettare ancora. Esagera...», scherza.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA