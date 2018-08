Wafers italiani in Cina, accordo con Alibaba della padovana Lago Group

PADOVA - Lago Group, l'azienda veneta che opera nel settore dolciario, porta i suoi wafers nel mercato cinese grazie ad un accordo con Tmail di Alibaba. I prodotti a marchio 'Gastone Lago since 1968' verranno commercializzati attraverso il proprio flaship store sulla piattaforma di e-commerce Tmail.



Il titolare Gastone Lago, presidente dell'omonimo gruppo, ha evidenziato che l'apertura del primo store di un «marchio italiano di wafers ci rende particolarmente orgogliosi in quanto la partnership con Alibaba è una grande opportunità per la nostra crescita». Lago group, fondata nel 1968 a Galliera Veneta (Padova), opera nel settore dolciario italiano ed europeo, in particolare nella categoria dei wafers. Presente in 85 Paesi nel mondo, con i suoi due stabilimenti produttivi e circa 160 dipendenti, produce e commercializza oltre 110 prodotti che vanni dai wafers ai frollini, ai savoiardi, alle sfogliatine e alle merendine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA