voucher.

La proposta di reintrodurre i voucher potrà garantire in extremis la produzione agricola italiana e specificatamente quella veneta, che ha un indotto nel settore rilevante» sottolinea il sottosegretario all'Agricoltura, Franco Manzato, che ha fortemente sostenuto il provvedimento essendone uno dei proponenti.

​La difficoltà maggiore ora sarà convincere l'alleato di governo, che ha tra le sue linee base la lotta al precariato. E i voucher, prima di essere aboliti, erano diventati il simbolo del precariato alla massima potenza.

ROMA - Tornano iSi parte conma l'intenzione del governo è quella di far risorgere i vecchi tagliandi da 10 euro l'ora eliminati nel 2017 anche per altri settori. È il vicepremier Matteo Salvini ad annunciarlo: «I voucher sono stati ipocritamente cancellati, sono fondamentali in alcuni settori, vanno reintrodotti». A scoprire le prime carte, indicando nell'agricoltura uno dei settori che certamente beneficerà del ripristino del vecchio strumento, è poi il ministro delle Politiche agricole,«Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurli perché utili per combattere il lavoro in nero e rendere più efficaci i controlli». Il ministro leghista non specifica se la reintroduzione sarà la copia conforme del vecchio voucher e se comunque resteranno in vita dei correttivi. Né si sbilanciaMa intanto incassa subito il plauso della, che spera in tempi brevissimi, così da poterli utilizzare per la vendemmia. «Con i voucher possono essere recuperati circaoccasionali nelle attività in campagna. La normativa era stata un vero flop in agricoltura dove ha fatto crollare del 98% in valore l'uso dei buoni lavoro per effetto in primis di un eccesso di inutile burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile lacreata dall'Inps che non tiene in considerazione le specificità del lavoro nei campi» dice il presidente della Coldiretti