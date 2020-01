Volkswagen richiama 30.000 furgoni per emissioni diesel troppo elevate

HANNOVER - L'unità veicoli commerciali di Volkswagen ha emesso un richiamo globale per circa 29.400 furgoni che utilizzano diesel T5 e T6 perché le emissioni in condizioni di prova erano troppo elevate. Un portavoce della VW ha confermato che l'azienda lo ha notificato alle autorità e ha iniziato il richiamo lo scorso novembre.



Le unità di controllo della trasmissione dei furgoni devono essere aggiornate, ha detto il portavoce, aggiungendo che i veicoli non sono dotati di dispositivi illegali per ridurre le emissioni dei motori diesel. La VW ha già notificato il richiamo ai suoi concessionari e clienti, ha spiegato il portavoce. Il richiamo riguarda 8.700 veicoli in Germania, secondo le informazioni dell'Autorità Federale per il Trasporto dei Veicoli a Motore (Kba). La Kba ha dichiarato che le emissioni di ossidi di azoto dei furgoni superano i limiti legali consentiti dalle norme Euro 5.



Il richiamo riguarda i modelli T5 e T6 costruiti tra il 2009 e il 2016. Secondo quanto riferito, i furgoni hanno superato gli standard di emissione durante le prove a una velocità compresa tra i 100 e i 120 chilometri all'ora, perché a queste velocità i veicoli passano automaticamente alla settima marcia, invece che alla sesta. © RIPRODUZIONE RISERVATA