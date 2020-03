Coronavirus, le compagnie che hanno sospeso i voli da/per l'Italia: da British Airways a Ryanair

Tante compagnie aeree hanno sospeso i collegamenti con l'Italia per via dell'emergenza legata al coronavirus.

Una delle compagnie che più hanno ridotto i voli in partenza e arrivo all'aeroporto di Milano Linate è l'Alitalia, compagnia che ha la sua base strategica proprio nello scalo cittadino. Ad oggi in partenza dall'hub cittadino per Alitalia sono rimasti, in totale, 26 voli. Prima dell'emergenza Coronavirus erano 204: una riduzione e razionalizzazione progressiva avviata già a fine febbraio con i primi casi italiani di Covid 19, a cui hanno fatto seguito restrizioni governative di altri Paesi, un calo di prenotazioni e in ultimo le ordinanze precauzionali del governo italiano. In particolare, da Linate, l'Alitalia ha cancellato tutte le destinazioni internazionali ('dirottate' su Roma Fiumicino), e sono al momento confermati due collegamenti al giorno andata-ritorno per Londra, Alghero, Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Napoli, Perugia e tre voli andata-ritorno per Roma Fiumicino.

Ryanair ha cancella tutti i voli da e per l'Italia da sabato fino al 9 aprile dopo le ultime misure adottate dal governo italiano per il contrasto del coronavirus. Lo annuncia un portavoce della compagnia citato dall'agenzia britannica Press Association.

British Airways ha cancellato tutti i voli da e verso l'Italia nel periodo 10 marzo - 4 aprile e sta contattando i passeggeri con biglietti verso il nostro paese annunciando loro la decisione adottata alla luce delle nuove indicazioni del Foreign Office sulla necessità di evitare tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, verso la penisola. Lo comunica il 'Guardian' sul suo sito spiegando che i biglietti saranno rimborsati: in alternativa i passeggeri possono riprogrammare senza oneri il viaggio entro la fine di maggio.

Il governo spagnolo ha deciso di vietare i voli diretti tra l'Italia e gli aeroporti di Spagna dalla mezzanotte di oggi fino al 25 marzo. Lo riferisce El Pais.

L'Austria ha sospeso tutti i voli di linea per l'Italia. In serata, apprende l'agenzia Ansa, è attesa invece la firma del decreto che bloccherà di fatto anche il traffico su strada e ferrovia, ad eccezione degli austriaci che fanno rientro, così come annunciato da Kurz. Ai confini, per il momento aperti, sono in atto controlli sanitari a campione, che in queste ore saranno intensificati. Per gli italiani che per motivi d'urgenza dovessero recarsi in Austria ci sarà l'obbligo di certificato medico. Tutti coloro che arrivano dall'Italia dovranno stare 2 settimane in auto-isolamento.

La compagnia britannica low cost Jet2 ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli per l'Italia - fra i quali vari collegamenti con la Penisola da scali minori dell'Inghilterra e città diverse da Londra - fino al 26 aprile: ossia oltre il termine fissato dal decreto del governo italiano che dichiara l'intero territorio nazionale zona protetta. Si tratta dell'ultimo vettore a prendere una decisione del genere, motivata anche dallo 'sconsiglio' di viaggio del Foreign Office.

Trenta voli fra l'Italia e l'aeroporto di Bruxelles sono stati annullati oggi come conseguenza delle misure prese dal governo italiano per arginare l'epidemia di coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa Belga, specificando che si tratta di 15 voli in partenza e 15 in arrivo dalla Penisola, alcuni dei quali della compagnia Brussels Airlines, che ha deciso di annullare alcune le rotte su Milano e Venezia.

Il Marocco sospende tutti i voli da e per l'Italia. La decisione governativa ha effetto immediato e dura fino a nuovo ordine, secondo il comunicato diffuso questa mattina.

Anche la Danimarca vieta voli diretti con i Paesi più colpiti dal coronavirus, tra cui l'Italia. Lo rende noto il ministero dei trasporti danese in un comunicato. La misura entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi per almeno 14 giorni e riguarda «per il momento l'Iran, alcune regioni della Cina, della Corea del Sud, dell'Austria e dell'Italia». Nel Paesi si contano al momento 158 contagi e il governo danese ha chiesto ai cittadini di non prendere i trasporti pubblici nelle ore di punta.

