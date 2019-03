Vodafone, 1.130 esuberi: avviato il confronto sul piano industriale

MILANO - Vodafone Italia ha presentato il piano industriale ai sindacati e avviato un dialogo «per condividere una ridefinizione complessiva del modello operativo e della conseguente riduzione del perimetro organizzativo pari 1.130 efficienze appartenenti a tutte le funzioni aziendali».



«È stato avviato un dialogo con il sindacato che si auspica, come accaduto in passato, possa proseguire in modo costruttivo con l'obiettivo e l'impegno reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa» sottolinea una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA