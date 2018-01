Alitalia, ricavi ok. Tra i pretendenti si apre la gara sul prezzo

di Roberta Amoruso

Alitalia prende tempo per tutti «gli approfondimenti» del caso. prima di «passare alla negoziazione in esclusiva». In calendario per la vendita non c'è, dunque, alcuna scadenza che coincide con le elezioni del 4 marzo. Anche perché i soldi in cassa ci sono. E dunque c'è tutto il tempo di vagliare le eventuali proposte di nozze. E lasciare aperta la battaglia per il controllo del mercato europeo. È questo il senso del comunicato diffuso ieri da Alitalia al termine dell'incontro...