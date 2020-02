Unicredit, l'ad Mustier candidato alla carica di ceo del colosso inglese Hsbc

L'amministratore delegato di Unicredit Jean-Pierre Mustier si è imposto come uno dei principali candidati in lizza per la carica di Ceo di Hsbc uno dei più grossi istituti bancari al mondo con sede a Londra, primo istituto europeo per capitalizzazione. Lo scrive Bloomberg. Il manager francese è stato in trattative con Hsbc per il posto, secondo le persone a conoscenza della situazione. Il board di Hsbc è ancora indeciso e sta valutando i candidati, tra cui il capo ad interim di Hsbc, Noel Quinn. No comment da parte di Unicredit e di Hsbc. © RIPRODUZIONE RISERVATA