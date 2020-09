Unicredit down, ancora problemi su sito e app: «Impossibile fare operazioni online»

Ancora problemi per Unicredit dopo i disservizi di ieri: il sito della banca è tornato a essere “down” e per non meglio specificati problemi tecnici è impossibile accedere ai servizi, sia online che attraverso la app per smartphone. Dopo i disagi di ieri l'istituto aveva assicurato che i sistemi erano stati 'ripristinati e nuovamente in funzione', scusandosi per il malfunzionamento, ma oggi gli stessi problemi sono tornati.

Unicredit down, impossibile prelevare e accedere ai conti correnti per centinaia di utenti



Secondo quanto si legge da diversi utenti sui social, risulta impossibile fare bonifici online, ma anche altri tipi di operazioni. Il disservizio sembra comunque altalenante: il sito sembra avere più problemi, mentre la app funziona a tratti. Da Unicredit nessun commento per ora su quanto sta accadendo.

Ultimo aggiornamento: 18:09

