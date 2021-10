BERGAMO - Perquisizioni da parte della Guardia di Finanza sono in corso da questa mattina a Bergamo negli uffici dei manager di Ubi Banca, quinto gruppo bancario italiano.

TRA GLI INDAGATI BAZOLI E PESENTI

Giovanni Bazoli e Giampiero Pesenti sono indagati dalla Procura di Bergamo nell'ambito di un'inchiesta che riguarda i vertici di Ubi Banca, quinto gruppo bancario, e che oggi si divide tra la pubblicazione dei conti trimestrali e la notizia che la Guardia di Finanza ha fatto visita agli uffici dei suoi manager.

PERQUISIZIONE DELLA GDF A BERGAMO

Da questa mattina, infatti, gli uomini delle Fiamme Gialle, coordinati dal Pm Fabio Pelosi, sono negli uffici bergamaschi del quinto gruppo bancario italiano. Le perquisizioni - eseguite da un centinaio di militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza - sono state disposte dalla Procura di Bergamo in un'inchiesta per ostacolo alle funzioni di vigilanza, truffa e riciclaggio. Le azioni del Nucleo sono una ventina e non riguardano solo la città di Bergamo.

Tra i nomi degli indagati, per ostacolo alle funzioni di vigilanza, spicca proprio quello di Bazoli. Il banchiere bresciano di lungo corso (classe 1932) è - tra le altre cariche - presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo e consigliere e membro del comitato esecutivo dell'Associazione delle banche italiane. La Gdf ha perquisito anche i suoi uffici, insieme a quelli del presidente di Italcementi e numero uno di Italmobiliare, Giampiero Pesenti. Quest'ultimo risulta indagato per truffa e riciclaggio.