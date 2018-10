Tria: «Ue tranquilla, debito scenderà» Bruxelles: Italia non rispetta le regole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria.«Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra», ha detto il ministro dell'Economia entrando all'Eurogruppo a Lussemburgo e rispondendo alle domande dei giornalisti. Il ministro ha invitato i partner europei a stare «tranquilli», e ha anche rassicurato sul fatto che «il debito/pil scenderà» nel 2019.«Aspettiamo la bozza di legge di stabilità» ma «a una prima vista» i piani di bilancio italiani «non sembrano compatibili con le regole del Patto», ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.«Per il momento quello che so è che il deficit del 2,4%, non solo per l'anno prossimo ma per tre anni, rappresenta una deviazione molto, molto significativa rispetto agli impegni presi» dall'Italia: così il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici. Per quanto riguarda il deficit/pil «nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione», ha aggiunto Moscovici, sottolineando che la Commissione «non è contro nessuno, non ha interesse a questo», ma aggiungendo che le regole europee sui bilanci sono fatte «nell'interesse dei cittadini».«Il governo è nel caos, non esiste ancora un testo della Nota di variazione al Def e tantomeno esistono numeri chiari e netti. Oggi Tria è in Europa a spiegare non si sa che cosa, perché non esiste un numero, non esiste un documento e, rispetto a tutto questo, i mercati stanno dando il loro giudizio, vale a dire spread e rendimenti dei decennali ai massimi storici, con quel che ne conseguirà dal punto di vista del valore, che si riduce, dei titoli posseduti dalle banche italiane, riducendosi oltretutto la loro capitalizzazione, con conseguente restrizione del credito per le famiglie e per le imprese». Lo afferma Renato Brunetta, deputato e responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia. «Siamo all'interno di una stretta creditizia che porterà ai minimi livelli la potenzialità di crescita del nostro Paese. Altro che 1,6-1,7% ipotizzato dal ministro Tria, qui andiamo a picco con la crescita, andiamo ai massimi storici per quanto riguarda il livello del rapporto debito/Pil. L'Italia non è più un paese affidabile, serio e credibile in cui investire. Questo è lo stato dell'arte, è quello che ci consegna questa maggioranza di buoni a nulla, ma capaci di tutto, che sta distruggendo l'economia e la democrazia nel nostro Paese», conclude Brunetta.