Tria accusa la Germania riguardo all'introduzione del bail-in, ricordando che al tempo in Italia «erano tutti contrari Saccomanni fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze tedesco».

. Saccomanni, ha detto il ministro dell'Economia rispondendo alle domande della Commissione Finanze del Senato, fu ricattato con la minaccia che se l'Italia non avesse accettato il nuovo sistema «si sarebbe diffusa la notizia che il nostro sistema bancario era prossimo al fallimento».



«Non vedo la possibilità che in tempi brevi possa essere abolito» il bail-in. Tria ha spiegato di aver letto alcune dichiarazioni dell'ex ministro dell'Economia al riguardo e di condividere sul bail in «l'opinione di Patuelli», il presidente dell'Abi che ha definito la norma desueta, chiedendone l'abrogazione. «Condivido il fatto che dovrebbe essere abolito», ha sottolineato il ministro, ma «non prevedo che in tempi brevi possa essere abolito o che ci sia una convergenza tale che si possa arrivare, almeno per ora e non so se in futuro, all'abolizione», ha precisato. «Credo che quando è stato introdotto in Italia - ha proseguito - fossero quasi tutti contrari, anche la Banca d'Italia in modo discreto si oppose».

