Il ministro del Tesoro ha poi confermato che non è prevista dal governo una manovra finanziaria correttiva.

esclusa, l'ho sempre detto, fa parte della logica dell'economia in rallentamento, nessuno può immaginare una manovra correttiva, la sola manovra che abbiamo fatto è per aumentare la crescita per quel poco che si può correggere

, ha detto Tria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA