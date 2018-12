Tria, nel corso di un intervento sulla manovra in commissione Bilancio della Camera durante il quale non sono mancate polemiche per il rifiuto del capo del Mef di rispondere a qualsiasi domanda. Dopo aver ascoltato il ministro i gruppi di opposizione hanno abbandonato i lavori. «Non c'è gran senso nel proseguire - ha detto il Dem Luigi Marattin - dal momento che Tria in modo confuso ci ha detto che prosegue una trattativa con l'Ue sul fondo» su pensioni e reddito «che rappresenta il cuore della manovra». Fabio Rampelli di Fdi parla di «mortificazione del Parlamento» e di «un mezzo disastro e fallimento».



«Sono sbarcato da un aereo e sono venuto qui. Non ho aderito ad un'audizione, ma ad un'informativa. Il tema è da informativa non da audizione, non sono in grado di fare un'audizione. Se non siete d'accordo me lo dite e io, non vi offendete, me ne vado», ha esordito Tria di fronte alle opposizioni che pretendevano un dibattito sulla manovra, anziché ascoltare solo una comunicazione.«C'è un'interlocuzione con la Commissione Ue, un dialogo che diventa sempre più costruttivo con la finalità di riuscire ad evitare che l'Italia entri in procedura di infrazione», ha iniziato. «Sono in atto studi e simulazioni per cercare di capire quali siano i margini e trovare possibili soluzioni condivise. Quello che stiamo analizzando per ora sono solo opzioni possibili e fino a quando non ci sarà una decisione politica rimangano solo possibili», ha aggiunto.​