Tria: gli 80 euro di Renzi saranno riassorbiti, provvedimento sbagliato

Parlando delle coperture del decreto famiglia che «per ora non sono state individuate», Tria ha spiegato che il provvedimento è stato rinviato.​ «Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si spenderà meno di quanto preventivato (per il reddito di cittadinanza, ndr) si saprà a fine anno e non adesso. È inoltre chiaro che queste spese non possono essere portate all'anno successivo».



«Il deficit non è una decisione autonoma dai mercati, perché significa prendere denaro a prestito» e «il problema è che il deficit significa che qualcuno sia disponibile a prestarci del denaro a quel tasso di interesse. Inutile pensare di fare un deficit per 2-3 miliardi in più quando poi per fare questo dobbiamo fare interessi aggiuntivi per 2-3 miliardi», ha proseguito Gliditornano in bilico. «Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male», ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria parlando ad Agorà degli 80 euro che - ha ricordato - sono stati adottati dall'ex premier Renzi spendendo 10 miliardi poco prima delle precedenti elezioni europee.

. «Lo ha spiegato a Salvini?», gli è stato chiesto. «Salvini lo sa bene e non devo spiegare nulla a nessuno. C'è una campagna elettorale in atto».



«Nella seconda parte dell'anno potremo avere una ripresa più forte e dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono utilizzare più reddito per i consumi. Per questo non bisogna creare allarmi per il futuro», ha aggiunto.



«La stabilità politica è uno dei fattori importanti della crescita, come quella sociale, e quella finanziaria. Abbiamo bisogno di tutte e tre queste stabilità per creare un ambiente per la crescita», ha detto poi sui dissidi tra i due partiti di governo. Il ministro, incalzato più volte su questo tema, ha sostenuto che «c'è una campagna elettorale in atto» e ha mostrato ottimismo sulla tenuta dell'esecutivo: ottimismo della volontà e pessimismo della ragione «in questo caso coincidono».

