Tim, il management boccia il piano di Elliott: «Non crea valore nel lungo periodo»

Il piano di Elliott, prevedendo «una riduzione radicale del perimetro» del gruppo, non rappresenta una strategia sostenibile per Tim nel lungo periodo e non è il modo migliore di creare valore

oltre a non essere

coerente con il piano strategico

messo a punto dall'ad Amos Genish. Lo afferma il management di Tim in una presentazione pubblicata sul sito. Il piano approvato da Tim viene definito il

percorso migliore per creare valore sostenibile e di lungo periodo per tutti gli azionisti e obbligazionisti

.



Il management di Telecom Italia, si legge nel documento, «ha preparato questa presentazione con l'obiettivo di condividere con tutti gli azionisti di Tim le proprie considerazioni sul piano di Elliott, anche alla luce del recente piano strategico» approvato all'unanimità dal Cda. Genish e i suoi considerano le loro proposte, la cui implementazione procede «in linea con le aspettative», «il percorso migliore per lo sviluppo industriale della società» e «la migliore strategia per creare un modello di crescita sostenibile e per la creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli azionisti, con conseguente atteso apprezzamento del titolo».



Al contrario il piano di Elliott, contemplando il deconsolidamento della rete, la riduzione della quota di Inwit fino al suo azzeramento e la cessione del controllo di Sparkle, oltre alla possibile fusione di Tim Brasil con un operatore locale, determinerebbe una «riduzione significativa dell'attuale perimetro della società». Nella presentazione si ricorda che le proposte di Elliott «sono state già attentamente analizzate dal management» ma non «inserite nel piano strategico perché sono per lo più considerate premature o non realizzabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA