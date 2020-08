Oggi tax day per oltre 4 milioni di partite Iva

Appuntamento con il Fisco per 4,5 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali (gli indicatori sintetici di affidabilità) o che rientrano nel regime forfettario. Chi il 20 luglio non ha versato il saldo 2019 e l’acconto 2020 di Irpef e Ires, ovvero circa il 60 per cento degli interessati, dovrà farlo entro oggi, con una maggiorazione dello 0,4 per cento. Hanno pesato, oltre all’assenza di liquidità, le difficoltà dei commercialisti legate allo tsunami coronavirus, ma il governo alla fine ha deciso di non concedere ulteriori proroghe. In palio 8,4 miliardi di euro di gettito. Gli ultimi dieci giorni di agosto presentano un assembramento di adempimenti fiscali, ben 246, ammassati in pochi giorni. Le scadenze tuttavia non riguardano tutti i contribuenti. In aggiunta al saldo e acconto di Irpef e Ires si versano le ritenute sui bonifici per oneri deducibili di banche e Poste, la Tobin tax per il trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari, la cedolare secca e non solo. L’opposizione è tornata all’attacco. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati: «Tanti cittadini dovranno indebitarsi per pagare le tasse».

Le concessioni del governo inserite nel decreto Agosto hanno riguardato i versamenti dei mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria e il secondo acconto 2020, proroga che costa 2,2 miliardi di euro (ma potranno rinviare i versamenti di fine novembre al 30 aprile 2021 solo coloro che hanno riportato nella prima metà di quest’anno una contrazione di almeno il 33% di fatturato e corrispettivi rispetto al primo semestre del 2019).



