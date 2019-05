Tav Brescia-Padova, Salvini avverte Toninelli: «Sto diventando impaziente»

PADOVA - «Siamo due soggetti diversi, qualcuno lo avrà notato, ci sono differenze tra Lega e M5s nell'approccio. Non ho capito ancora perché c'è una Tav su cui c'è una discussione che va avanti da anni, e un'altra Tav, la Brescia, Verona, Vicenza, Padova su cui non c'è un comitato ostile o qualcuno contro, ma il ministro delle infrastrutture sta aspettando per l'analisi costi- benefici. Sto diventando impaziente». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in Senato intervenendo alla presentazione del nuovo libro di Carlo Nordio. «Tra un pò - aggiunge - ci fanno un'analisi costi-benefici per andare anche ai servizi: c'è un limite».

