Artigiani veneziani: si lavora oltre 7 mesi per il Fisco, il "tax free" è il 16 agosto

di Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver lavorato sodo per lo Stato per 7 mesi e mezzo, Ferragosto incluso, il prossimo 16 agosto i piccoli imprenditori veneziani potranno festeggiare il primo giorno “tax free”. A dirlo è uno studio della CNA nazionale sull’incidenza delle tasse sulla piccola e media impresa nell’anno in corso, da cui risulta che il fisco si porta via il 62,7 % dei ricavi delle piccole imprese locali. In pratica significa che queste lavorano per l’erario per 229 giorni su 365.La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese ha infatti stilato una classifica (consultabile sul sito www.taxfreeday.it ) che ha preso in esame tutte le imposte nazionali, regionali e comunali ed i contributi pagati dalle piccole e media imprese in 137 Comuni italiani, dalla quale risulta come Venezia stazioni nella parte bassa della classifica, precisamente al 94.mo posto , ultima tra i capoluoghi veneti. Per avere un termine di paragone, dalla classifica della CNA la città più virtuosa in assoluto risulta essere Gorizia, con un peso fiscale sulle aziende che si ferma al 54% mentre il primo Comune veneto - sesto a livello nazionale - è Belluno, dove con il 55% per le piccole aziende locali il “tax free day” è già arrivato lo scorso 19 luglio. “ Sono dati che preoccupano – spiega il presidente metropolitano della CNA veneziana Giancarlo Burigatto – perché se è vero che a livello nazionale la pressione fiscale media sulla piccola e media impresa ha ripreso a crescere, è altrettanto vero che gli imprenditori veneziani sono tra i più torchiati in Italia e si collocano all’ultimo posto in Veneto, 94.mi su 137 città italiane ( la maglia nera spetta a Reggio Calabria con il 73% di pressione fiscale). Allora mi chiedo, qual è la causa di questa deriva? Cosa c’è a Venezia che incide in maniera tale da determinare questi dati? Forse l’imposta sui rifiuti? Oppure i plateatici? E’ una domanda che poniamo a politici e amministratori locali, sperando magari di ottenere una risposta prima del 16 agosto, che quest’ anno sarò il nostro primo giorno senza tasse”. Nella speciale classifica stilata dalla CNA le altre città capoluogo del Veneto si trovano tra il 14.mo ed il 64.mo posto. Dopo Belluno segue Vicenza , con il 56,5% di pressione fiscale per le pmi, Treviso con il 57,1 %, Padova con il 57,8 %, Rovigo con il 58,1 % e Verona dove il fisco pesa per il 60,4% e l’agognato il “tax free day” quest’anno arriverà il 7 agosto.