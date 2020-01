Tasse sul lavoro, il taglio con un decreto: vantaggi per 14 milioni di dipendenti

ROMA Estensione del bonus 80 euro per chi già lo percepisce (e continuerà dunque a fruirne nella stessa forma del credito d’imposta) detrazione d’imposta per i lavoratori dipendenti con reddito ai fini fiscali tra i 27 mila e i 35 mila euro l’anno, con andamento decrescente e azzeramento intorno ai 40 mila euro per le retribuzioni di importo superiore. Lo schema che il governo presenterà oggi ai sindacati in tema di taglio delle tasse sul lavoro è sostanzialmente pronto, con un paio di variabili...

