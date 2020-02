Tablet, diminuiscono le vendite nel 2019: in controtendenza Apple con aumento del 15%

Battuta di arresto nel 2019 per il mercato dei tablet. L'anno appena passato ha visto, infatti, una flessione delle consegne di questi dispositivi elettronici dell'1,5%, scendendo così a quota 144 milioni di unità. È quanto rivelano i dati preliminari degli analisti di Idc, che però evidenziano una crescita a doppia cifra di Apple.



L'anno scorso la compagnia di Cupertino ha commercializzato 49,9 milioni di iPad, con un aumento del 15,2%. Apple ha confermato il primo posto, arrivando a detenere oltre un terzo del mercato (34,6%). I risultati sono stati ancora più forti nel quarto trimestre, in cui l'azienda ha totalizzato 15,9 milioni di iPad consegnati (+22,7%).



Al secondo posto figura Samsung he nel 2019 ha messo in commercio 21,7 milioni di tablet, pari a una flessione del 7,2%. Terza è Huawei, invece, che cede il 3,5% e scende a 14,1 milioni di unità. Al quarto posto si colloca Amazon con 13 milioni di tablet venduti e un aumento del 9,9%. La compagnia di Jeff Bezos ha tuttavia registrato un quarto trimestre negativo, con consegne in calo

del 29% a 3,3 milioni di unità. Chiude la classifica Lenovo, che riporta volumi in diminuzione del 4,2% a 8,5 milioni di tablet.