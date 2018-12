Bongiorno: «Statali in pensione a ottobre e nei processi garanzie intoccabili»

di Luca Cifoni

Dipendenti pubblici in pensione da ottobre e nessun ritardo effettivo nelle nuove assunzioni. Giulia Bongiorno è soddisfatta della legge di Bilancio appena approvata dal Senato e anche delle ultime modifiche in tema di pubblico impiego inserite nel maxi-emendamento del governo. Ma il ministro della Pubblica amministrazione continua ad occuparsi anche di giustizia e nella veste di esperta della Lega su questo tema dà un’indicazione precisa in vista della riforma del processo penale: la necessaria velocizzazione delle procedure non può comportare la rinuncia a gradi di giudizio o altre garanzie per il cittadino.«Questo per il nostro governo è l’inizio di un percorso. Quando si inizia ci si trova a superare degli ostacoli: in questo caso c’è stata la trattativa con l’Unione europea che ha dilatato i tempi. Ma io credo che se si riesce - anche attraverso la svolta nella pubblica amministrazione - a dare slancio all’economia, allora potremo arrivare alla prossima manovra con anticipo, impostarla tutta in casa e allora anche per l’esame in Parlamento ci sarà più tempo. Comunque a parte l’interlocuzione con la Ue non credo sia successo nulla di eccezionale. L’opposizione fa il suo mestiere ma abbiamo già assistito in passato a situazioni del genere».«Lo stanziamento inserito in questa legge di bilancio lo considero un successo. Basta fare il confronto con quanto era stato inizialmente previsto nella scorsa legislatura per la precedente tornata contrattuale: ora le cifre sono molto più rilevanti. Un ministro deve contemperare le esigenze finanziarie e quelle dei dipendenti pubblici, ma su questo punto posso dire davvero di essere stata dalla parte dei dipendenti».«È chiaro che ulteriori risorse potranno eventualmente arrivare solo con la prossima legge di bilancio. Io dico che possiamo iniziare a incontrare i sindacati - con i quali finora credo di avere un rapporto buono - a condizione però che venga riconosciuto l’investimento fatto nella pubblica amministrazione».«Anche qui, chi conosce il mondo della pubblica amministrazione sa che siamo di fronte a un fatto storico. Il turn over al 100 per cento vuol dire che tutti quelli che vanno in pensione verranno sostituiti, mentre nello scorso triennio erano uno su quattro. Non è un fatto scontato ed in realtà il risultato è doppio, perché accanto al rimpiazzo totale delle uscite c’è in aggiunta un programma straordinario di assunzioni che vale 800 milioni di euro nei prossimi tre anni».«Spieghiamo come stanno le cose. Intanto tutti quelli la cui assunzione è stata autorizzata entreranno senza ritardi. Poi il termine del 15 novembre riguarda solo lo Stato centrale ed è coerente con i tempi che servono concretamente per le procedure, i concorsi e così via. Dunque all’atto pratico non ci saranno slittamenti. Ci terrei anche a ricordare un’altra scelta che ho voluto fare, magari non troppo popolare: siccome vogliamo che nella Pa entrino i migliori, le graduatorie degli idonei ai concorsi sono state prorogate all’indietro solo fino al 2014. Per quelli risultati idonei tra il 2010 e il 2014 verrà richiesto un corso di formazione ed un esame. Tutti quelli prima invece non saranno prorogati».«Premesso che la norma non è stata ancora scritta nei dettagli, a differenza di quelle che riguardano il pubblico impiego, vorrei chiarire una cosa: sono stata io a chiedere che i tempi di uscita per il pubblico siano più larghi dei tre mesi dei privati, perché non possiamo permetterci di lasciare scoperte le strutture pubbliche. Serve tempo per una corretta programmazione e io credo che sei mesi aggiuntivi siano il tempo giusto. Quindi chi ha maturato il diritto già entro il 2018 dovrebbe uscire a ottobre. Questo è il nostro orientamento».«Certo, il ricambio generazionale ci sarà; visto che l’età media è di 52 anni e di 56 per i dirigenti già il turn over al 100 per cento dovrebbe garantirlo. Solo che noi vogliamo usare questa occasione per riposizionare la Pa. Dunque non è detto che chi entra vada a fare il lavoro di chi è uscito, daremo la priorità alle esigenze di digitalizzazione, razionalizzazione, semplificazione, alla gestione dei fondi europei, alla contrattualistica pubblica, oltre che al settore della giustizia, che è un asset anche per il rilancio economico del Paese».«È vero ed è per questo che la riforma va fatta entro il prossimo anno. C’è un tavolo con il ministro Bonafade, al quale io siedo in rappresentanza della Lega. Sull’esigenza di velocizzare i processi sono d’accordo tutti e voglio rassicurare chi ipotizza che stiamo pensando di eliminare gradi di giudizio o garanzie degli imputati che questo non avverrà. Piuttosto si può intervenire su altri aspetti. Faccio un solo esempio, come avvocato: i processi non iniziano quasi mai nel giorno stabilito perché ci sono ad esempio errori nelle notifiche e altri problemi del genere. Proprio con la digitalizzazione si può fare molto su questo fronte».