Per i 450 mila statali da assumere nel 2019 c'è l'ipotesi concorsone

di Sonia Ricci

Nella vita ad ostacoli degli ultimi dieci anni della Pubblica amministrazione le assunzioni sono state viste come un miraggio. La spending review ha di fatto chiuso le porte degli uffici statali alle nuove leve. Ora, però, il governo Conte sembra intenzionato ad accelerare i reclutamenti anticipando le assunzioni - in cantiere per il triennio 2019-2021 - al prossimo anno. E con il maxi piano della ministra Giulia Bongiorno - il ddl in preparazione a Palazzo Vidoni potrebbe portare 450 mila nuovi ingressi - si dirà addio anche...