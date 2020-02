Riparte il confronto tra il governo e i sindacati sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2019-2021. Con una novità. Oggi al tavolo oltre al ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, ci sarà anche il ministero dell’Economia rappresentato dal sottosegretario Pier Paolo Baretta. La settimana scorsa i sindacati hanno chiesto al governo di stanziare almeno 1,5 miliardi di euro in più per il rinnovo del contratto. I 3,37 miliardi a regime già finanziati, infatti, non garantirebbero...

Ultimo aggiornamento: 08:32

