Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base salendo fino a quota 336, il livello più alto dal 19 ottobre scorso, per poi ripiegare verso 320. Il rendimento del decennale del Tesoro è salito fino al 3,70% prima di scendere di nuovo.



Le Borse europee aumentano le perdite, appesantite dal calo del comparto bancario. Tra gli investitori restano i timori per le vicende legate alle tensioni commerciali. Sullo sfondo il dibattito tra Italia e Ue sulla manovra, e le tensioni politiche interne in Francia e Regno Unito.



Di nuovo in calo i bancari complice il rialzo dello spread. Banco Bpm finisce in asta di volatilità mentre le azioni sono scambiate a 1,71 euro. Ubi perde il 3,68%, Banca Mediolanum -3,32%, Mediobanca -2,62%, Unicredit -2,79%, Intesa Sanapaolo -2,27%. Positiva sola Enel (+1,49%)

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,8%. In rosso Francoforte (-1,2%), Parigi (-0,9%), Londra (-0,5%) e Madrid (-1%). Nel comparto bancario (-1,9%) sono in rosso Credit Suisse (-4%), Deutsche Bank (-4,5%), Bnp Paribas (-1,9%), Banco Santander (-1,7%).



In negativo anche i titoli tecnologici (-2%), in scia con le forte perdite di ieri del Nasdaq. Procedono in calo Siltronic

(-5%), Nokia (-2%), Logitech (-2,3%). Seduta in calo anche per le Tlc (-1,6%) con Iliad (-3,2%), Vodafone (-2,3%), Vivendi (-2,1%) e Orange (-1,3%). A Parigi, amplia il calo Renault (-3,6%) dopo l'arresto di Carlos Ghosn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA