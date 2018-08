Spread, il governo gioca d'anticipo: Tria accelera la revisione del Def

di Marco Conti

IL RETROSCENA ROMA Fare in fretta. Aggiornare quanto prima il Documento di economia e finanza per rassicurare gli investitori che dalla primavera scorsa navigano a vista non sapendo in che direzione il governo intende portare il Paese. Questa l'intenzione che sta maturando a palazzo Chigi dove si attende con una certa ansia il rientro del ministro dell'Economia Giovanni Tria dalla Cina, come il verdetto che oggi darà l'agenzia di rating Fitch sul debito italiano. Il timore di una tempesta finanziaria, annunciata dal...