Spread Btp-Bund a 270 punti. Milano apre in calo, poi rimbalza

Piazza Affari, dopo un avvio in lieve calo, avanza con il Ftse Mib che guadagna l'1%. Il listino principale è sostenuto dal rialzo dei petroliferi e dalle banche. I mercati sembrano aver archiviato le tensioni di venerdì scorso dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def. In positivo anche gli altri listini europei con i futures americani in rialzo, dopo l'accordo Usa-Canada-Messico che sostituisce il Nafta. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo rispetto all'apertura a 270 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,19%