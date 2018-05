Spread, apertura in calo a quota 190

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%.C'era attesa per la riapertura dei mercati dopo il no di Mattarella a Savona ministro dell'Economia, per difenderel'Italia nell'euro e la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte che ha fatto saltare il governo M5s-Lega. L'ex commissario alla spernding review Carlo Cottarelli stamani salirà al Colle per ricevere il nuovo incarico.Quotazioni dell'euro in netto rialzo alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2.