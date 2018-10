Spagna, sale a più di 3 milioni il numero dei disoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumenta la disoccupazione in Spagna. A settembre sono state 3,20 milioni di persone che hanno cercato lavoro, 20.000 in più rispetto ad agosto.I dati sono stati resi noti dal mistero del Lavoro spagnolo, che però tuttavia non fornisce un tasso di disoccupazione.Rispetto ad agosto la disoccupazione è aumentata nel settore dei servizi con 28.945 persone in cerca di lavoro, proprio in un Paese il cui il turismo è uno dei principali motori dell'economia. È aumentato, inoltre, il numero dei disoccupati sotto i 25 anni, si è registrato un incremento del 9,45% in un mese.Nonostante ciò, in un anno sono stati creati molti posti di lavoro: 2,415 nell'industria, 7.427 nelle costruzioni e 8.437 nell'agricoltura.