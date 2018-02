â€‹Sisal si aggiudica gara per le lotterie del Marocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sisal annuncia di essere stata nominata aggiudicataria della gara indetta dalla Società di Gestione della Lotteria Nazionale del Marocco (Sgln).La Commissione incaricata della valutazione delle offerte, informa una nota, ha infatti ritenuto, all’unanimità e senza alcuna riserva, l’offerta di Sisal rispondente a tutti i criteri dell’affidamento della gara e considerata la migliore tra quelle degli operatori che hanno partecipato al bando, Intralot (operatore uscente) e Sorec.La concessione prevede “la realizzazione di prestazioni e servizi di esternalizzazione relativi alla fornitura, installazione e mantenimento di un nuovo sistema di sviluppo dei giochi per conto della Società di Gestione della Lotteria Nazionale in Marocco”.In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019, l’aggiudicatario dovrà gestire e sviluppare un portafoglio che comprende i giochi numerici a quota fissa, quelli a totalizzatore nazionale, le lotterie istantanee, i giochi online, le virtual race e le Mil (Machines Interactive Lotteries).“La notizia dell’aggiudicazione della gara in Marocco ci rende felici e orgogliosi - ha dichiarato Emilio Petrone, numero uno di Sisal Group - premiando ancora una volta la strategia del Gruppo e il lavoro del team, che da sempre si distingue per innovazione, competenze tecnologiche e superiorità dei processi”.