Sigarette, scattano gli aumenti: ecco i nuovi prezzi in vigore da mercoledì 11 marzo

Aumentano i prezzi delle sigarette. È stato pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'elenco con l'aggiornamento delle tariffe per alcune marche di sigarette, sigari e tabacchi aggiornati a mercoledì 11 marzo 2020. Il provvedimento dell'Amministrazione in materia di tariffa di vendita dei tabacchi lavorati e di depositi fiscali tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 9 marzo.





AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 20(A) 6,00

CAMEL BLONDE 30gr 6,20

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL ORANGE 20(A) 6,00

CAMEL BLUE 30gr 6,50

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 20(A) 6,00

CAMEL BLUE VOLUME 30gr 6,40

BENSON & HEDGES GOLD 20(A) 6,00

CAMEL ESSENTIAL 80gr 16,00

BENSON&HEDGES BLUE 20(C) 4,70

CAMEL ESSENTIAL 30gr 6,50

BENSON&HEDGES BLUE 20(A) 4,90

JPS BLUE 30 GR 30gr 6,20

BENSON&HEDGES BLUE 100S 20(A) 4,90

JPS RED 30 GR 30gr 6,20

BENSON&HEDGES BLUE SUPER S 20(A) 4,90

OLD HOLBORN 30gr 6,60

BENSON&HEDGES RED 20(C) 4,70

OLD HOLBORN BLONDE 30gr 6,60

BENSON&HEDGES RED 20(A) 4,90

OLD HOLBORN YELLOW 30gr 6,60

BENSON&HEDGES RED 100S 20(A) 4,90

SAUVAGE BLOND 30G 30gr 6,40

BENSON&HEDGES WHITE 20(A) 4,90

WINSTON 50gr 11,00

BENSON&HEDGES WHITE 100S 20(A) 4,90

WINSTON BLUE 30gr 6,20

BENSON&HEDGES YELLOW 20(A) 4,90

WINSTON BLUE 45gr 9,50

BENSON&HEDGES YELLOW 100S 20(A) 4,90

WINSTON CLASSIC 30gr 6,20

BENSON&HEDGES YELLOW SUPER S 20(A) 4,90

CAMEL BLUE 20(C) 5,20

CAMEL BLUE 20(A) 5,40

CAMEL BLUE 100S 20(A) 5,40

CAMEL COMPACT FILTERS 20(A) 5,20

CAMEL CONNECT BLUE 20(A) 5,20

CAMEL ESSENTIAL BLUE 20(A) 5,20

CAMEL ORANGE 20(A) 5,40

CAMEL SILVER 20(A) 5,40

CAMEL WHITE 20(A) 5,40

CAMEL YELLOW 20(C) 5,20

CAMEL YELLOW 20(A) 5,40

CAMEL YELLOW 100S 20(A) 5,40

GLAMOUR BLUES 20(A) 5,50

GLAMOUR PINKS 20(A) 5,50

GLAMOUR SECRET 20(A) 5,50

WINSTON BLUE 20(C) 4,90

WINSTON CLASSIC 20(C) 4,90

WINSTON XSTYLE BLUE 20(A) 5,00

WINSTON XSTYLE WHITE 20(A) 5,00

CAMEL ACTIVATE PURPLE TOBACCO WRAPPED 10pz 2,50

CAMEL ACTIVATE TOBACCO WRAPPED 10pz 2,50

AMERICAN SPIRIT MASTER BLEND GOLD 30G 30gr 6,90

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 70gr 15,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 30G 30gr 6,70

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL PERIQUE 30G 30gr 6,90

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 30G 30gr 6,70

CAMEL 80gr 15,70

CAMEL 30gr 6,50

