Se il bambino va in quarantena, la mamma ha diritto allo smart working: una proposta a cui sta lavorando il governo per permettere alle famiglie di affrontare l'avvio della scuola con maggiori garanzie. La riaperture delle scuole infatti si avvicina. Per gli istituti questi sono giorni di fuoco alla ricerca di spazi e docenti in più: al 14 settembre, primo giorno di lezione, mancano tre settimane e per le famiglie, con i genitori che devono necessariamente tornare a lavoro, si tratta di un appuntamento fondamentale.

Ma non è detto che tutto resti così. La nuova normativa scolastica, legata al Covid, prevede infatti la possibilità di nuove chiusure con cui i genitori dovranno necessariamente fare i conti. Nel caso in cui in una scuola si presenti un caso di positività al virus, i medici valuteranno la quarantena. Nella maggior parte dei casi finirebbe in isolamento, quindi a casa, almeno la classe dello studente risultato positivo.

LE NECESSITÀ

Ma se l'alunno ha avuto contatti con altre classi, andrebbero tutti in quarantena per 14 giorni. A quel punto però, soprattutto nel caso di bambini delle materne ed elementari, i genitori come potrebbero organizzarsi? La didattica si sposterebbe online ma di certo i piccoli non potrebbero restare a casa soli. Si sta discutendo in queste ore, nell'esecutivo, della necessità di prevedere congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori in caso di malattia o della quarantena di un bambino. «La priorità - ha spiegato la ministra per la famiglia, Elena Bonetti - è riportare i bambini a scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educante. Alla politica e a tutto il Paese compete la responsabilità di aiutare i nuclei famigliari agevolando il ritorno a scuola nel modo più certo, stabile, sicuro per le famiglie».

Se in una scuola c'è un caso sospetto, ad esempio, è necessario avviare verifiche veloci, per averne l'esito in giornata ed evitare allarmismi tra le famiglie della stessa scuola. «Vanno garantiti - ha aggiunto la ministra Bonetti - anche percorsi dedicati, veloci, facilmente attivabili da parte delle famiglie, per far fare il tampone ai bambini nei casi di sospetto contagio». Ma oltre all'aspetto sanitario, a scuola ora si discute anche di organizzazione logistica. «Sono circa 20mila le classi da sistemare in base alle regole del distanziamento - spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi - se non troviamo gli spazi, i ragazzi dovranno indossare la mascherina. Proveremo a fare una turnazione con le aule più grandi, per evitare che siano sempre gli stessi ad indossarla».

Ieri il ministero dell'istruzione ha confermato la possibilità di sfruttare anche gli spazi delle scuole paritarie. Sul fronte degli organici, le singole scuole non sanno quanti insegnanti in più arriveranno e non possono organizzare gli orari. Il 1 settembre però le superiori riapriranno con i corsi di recupero per gli studenti promossi con insufficienze. «Ne ha bisogno almeno il 70% degli istituti - spiega Mario Rusconi, presidente Anp di Roma - e oltre uno studente su 4, ma non sappiamo ancora come organizzarci: la norma parla di attività ordinaria ma allora come vengono retribuiti i docenti? Abbiamo chiesto chiarimenti al ministero: se non è previsto un pagamento aggiuntivo sarà difficile fare lezione, se invece si tratta di corsi di recupero alla vecchia maniera dovremmo sfruttare il fondo di istituto, peraltro già esiguo».



