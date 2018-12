Sciopero Autostrade, rischio disagi nel weekend prenatalizio

Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo livello.Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore 22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani (e di due membri del cda con il conseguente decadimento dell'intero board) per il mutato orientamento del Governo sulla fusione Fs-Anas.Per manifestare la «forte preoccupazione per la nuova fase di transizione e incertezza che si prospetta per l'azienda e per sollecitare l'incontro richiesto dal 19 novembre scorso», Filt Cgil, Fit Cisl e Uilpa Anas hanno indetto un presidio di lavoratori Anas martedì 18, dalle 9 alle 13, davanti al Ministero dei Trasporti. Per il giorno successivo è in calendario la riunione del cda di Fs, che dovrebbe indicare la lista per il nuovo board della società stradale (l'assemblea poi delibererà sulle cariche): le ultime indiscrezioni indicano l'interno Massimo Simonini (anche se si segnala qualche malumore nel M5s) come nuovo a.d. e Claudio Andrea Gemme per la poltrona di presidente. Sullo sfondo restano i nomi circolati nelle scorse settimane del presidente Atac Paolo Simioni e dell'interno Ugo Dibennardo.