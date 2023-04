Superbonus. Archiviati sconti e cessioni, con l'ultimo decreto arriva una chance in più per i redditi bassi con scarsa capienza fiscale. Per le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, infatti, i contribuenti potranno optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali a partire dal periodo d'imposta 2023. Ma come funziona il meccanismo?