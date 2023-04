Statali, servirà tempo per gli aumenti. Il governo ha aperto al rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici. Ma per portare effettivamente a casa gli aumenti ci vorrà un paio d'anni. Per finanziare la nuova tornata contrattuale, che dovrà tenere conto di un’inflazione quest’anno intorno al 6%, saranno necessari, solo per le amministrazioni centrali, 8 miliardi di euro, che al lordo degli effetti fiscali diventano 12 miliardi. Soldi che, spiega il Documento di economia e finanza, andranno trovati rafforzando i tagli alla spesa pubblica.