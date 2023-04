A chi conviene il riscatto della laurea agevolato? Quali differenze con l'ordinario? L'obiettivo è sempre lo stesso: anticipare l'età di uscita dal mondo del lavoro e aumentare l'importo dell'assegno. Con il riscatto, il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto del tempo in cui si collocano i periodi al centro del riscatto. C’è poi il riscatto agevolato che per il 2023. Quanto costa? 5.776 euro l’anno, rispetto ai 5.360 del 2022.

Riscatto laurea agevolato, chi può fare domanda, come presentarla e quanto costa: la guida completa