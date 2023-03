Una nuova Irpef con tre aliquote. Iva azzerata per i beni di prima necessità. Stop alle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Ma anche sanzioni penali attenuate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare e per le imprese che collaborano. Il consiglio dei ministri ha approvato la delega fiscale, che farà da cornice alla riforma delle tasse targata centrodestra. «Una vera e propria svolta per l'Italia», la definisce Giorgia Meloni: «Una riforma epocale. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Via libera anche al ponte sullo Stretto. Su fisco e salario minimo sembra formarsi per la prima volta un fronte comune delle opposizioni, riunite al congresso della Cgil a Rimini con Schlein, Conte, Calenda e Fratojanni.

Riforma fiscale, via libera del Cdm. Tre le aliquote Irpef. Il Mef: «Sistema riscritto, la pressione fiscale sarà ridotta». Meloni: «Una vera svolta per l'Italia»