Manovra, accelera la corsa del Governo per evitare l'esercizio provvisorio del bilancio: in commissione sono stati presnetati gli emendamenti con il ddl che dovrà poi passare al Senato. Tra conferme, modifiche e cancellazioni ecco che cosa resta in vista della della scadenza del 31 dicembre che potrebbe costringere i parlamentari a lavorare anche nei giorni clou delle festività natalizie.