Diminuiscono i contratti tra colf e badanti, sempre più pagati e pagate in nero dalle famiglie italiane. Sono i numeri del Report 2023 dell’Osservatorio Inps sul lavoro domestico elaborati da Nuova Collaborazione (l’associazione nazionale dei datori di lavoro casalingo), a dimostrare il crollo. Nel 2022 i lavoratori domestici che hanno ottenuto i contributi pensionistici sono stati 123.157, in calo del 6,7% rispetto al 2021.

In alcune regioni, come nel Lazio, secondo Nuova Collaborazione il 50% di colf e badanti lavorano in nero. Ma cosa rischiano le famiglie se prendono un lavoratore o una lavoratrice domestica senza contratto regolare?