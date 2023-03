Più, molto di più, di quanto lo stesso presidente dell’Autorità dell’Energia, Stefano Besseghini, aveva annunciato solo 24 ore prima della decisione. Le tariffe della luce del mercato tutelato non scendono del 20 per cento come previsto, ma crollano addirittura del 55,3 per cento. Per i prossimi tre mesi le famiglie del mercato tutelato pagheranno l’energia elettrica 23,75 centesimi al chilowattora. Tasse incluse.



Bollette luce e gas, ribassi dal 1° aprile? Non per tutti, le differenze tra mercato tutelato e libero